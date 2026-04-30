الصحفي المحرر علي السموني: سجون الاحتلال مقبرة للأحياء وجهنم حقيقة

أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، عن الأسير الصحفي علي السمودي من جنين بعد عام من الاعتقال الإداري.

وعقب الإفراج عنه من سجن النقب، قال المحرر السموني، إنه فقد 60 كيلو جرام من وزنه خلال الأسر بسبب ظروف الاعتقال القاسية وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.

وأضاف أن السجون باتت مقبرة للأحياء وجهنم حقيقية يعاني فيها الأسرى من انعدام مقومات الحياة وقلة الطعام الذي يقدم لهم ولا يكفي قطة.

وبعث السموني رسالة لأهالي الأسرى يألا يتركوا أبنائهم الذي باتوا جوعي للحرية والكرامة وبحاجة للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم.

ووفقا للمعطيات حتى مطلع نيسان/ أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.