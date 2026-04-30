عائلة القيادي نادر صوافطة من طوباس.. حكاية يسكنها ألم الغياب في سجون الاحتلال

تواصل قوات الاحتلال اعتقال الأسير القيادي نادر صوافطة من طوباس وابنيه وسط ظروف صحية وإنسانية قاسية وغياب طويل عن العائلة لم يبق منها خارج السجون سوى الأم والبنت.

والقيادي صوافطة 51 عاما، معتقل في سجن نفحة 31 أكتوبر 2023، وأمضى 18 عامًا متفرقة في سجون الاحتلال، وتعرض لـ12 اعتقالًا منذ التسعينيات.

وبعد اعتقال صوافطة اعتقل الاحتلال الإبن البكر معاذ، ثم الإبن الأصغر مازن الذي حرم من دراسة الثانوية العامة، لتعيش الزوجة والأم رفقة ابنتها التي ولدت في غياب والدها ولم تحفظ ملامح أشقائها بعد.

وتقول زوجته أم معاذ، إن القيادي نادر صوافطة فقد 54 كيلو جرام من وزنه في السجون، وعند اعتقاله الأخير كانت حاملا في شهرها الخامس حيث أنجبت طفلتهما سما في غياب والدها.

أما معاذ فاعتقل في سبتمبر 2024، أثناء سفره إلى تركيا حيث يدرس الهندسة في عامه الثالث ليحرم من مواصلة تعليمه ولا يزال معتقلا في سجن جلبوع.

وبعد 7 أشهر من اعتقال معاذ، اعتقل شقيقه مازن ولم يتجاوز 18 عاما، وكان حينها يستعد لامتحانات الثانوية العامة، وجدد اعتقاله الإداي 4 مرات.

ومنذ اعتقال "مازن" لم تتمكن العائلة من التواصل معه سوى مرة واحدة، عندما تمكن المحامي من زيارته، تمكن خلالها من رؤية شقيقه معاذ لأول مرة منذ اعتقاله.

وفي رسالته مع المحامي، بعث "مازن" برسائل الشوق لوالدته، وطمأنها على نفسه بالقول "معنوياتنا عالية"، ولم ينس أن يوصيها بنفسها وبشقيقاته.

وعن وجع غياب الابن تقول "أم معاذ": "غياب الزوج صعب، لكن غياب الأولاد معه وجع آخر لا يعلم عمقه إلا الله".

ووفقا للمعطيات حتى مطلع نيسان/ أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.