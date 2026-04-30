الاحتلال يهدم منشآت في بيت لحم وينفذ اقتحامات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حملة مداهمات في بلدة دير سامت غرب الخليل، حيث اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في الطرقات وبين منازل المواطنين، قبل أن تداهم عدة منازل وتعتلي أسطحها وتعبث بمحتوياتها، دون تسجيل حالات اعتقال.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، كما احتجزت مركبته، وذلك عقب اقتحام البلدة برفقة طواقم بلدية الاحتلال، حيث تم نصب حاجز عسكري في حي البستان وتحرير مخالفات مرورية بحق المواطنين.

وفي سياق متصل، أقدمت قوات الاحتلال على هدم غرفة زراعية في قرية حوسان غرب بيت لحم، تعود ملكيتها للمواطن ربيع مصطفى جابر، وذلك في منطقة "المشاهد" قرب المدخل الغربي للقرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مدينة بيت لحم، وهو دانييل رمزي جقمان (29 عامًا)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، في إطار حملة الاعتقالات المتواصلة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة متصاعدة من الاقتحامات والاعتقالات وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي، وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة.