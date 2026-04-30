دخول 4 شاحنات غاز لتخفيف أزمة غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول والغاز في قطاع غزة، مساء الخميس، دخول أربع شاحنات محمّلة بغاز الطهي إلى القطاع، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الغاز المتفاقمة.

وأوضحت الهيئة أن الكميات سيتم توزيعها وفق كشف موحد بتاريخ 27 أبريل/نيسان، يشمل مختلف محافظات القطاع، ويستفيد منه نحو 9613 مواطنًا، داعيةً المواطنين إلى متابعة الرسائل الرسمية لمعرفة مواعيد الاستلام.

ويأتي إدخال هذه الكميات في ظل نقص حاد في غاز الطهي، نتيجة القيود المستمرة على إدخال الوقود، ما أدى إلى ارتفاع الطلب وتفاقم الأزمة داخل القطاع.

ويعاني سكان غزة من أوضاع إنسانية معقدة منذ اندلاع الحرب، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية، ما يزيد من الضغط على الموارد الأساسية، خاصة الطاقة والوقود.