محدث: 3 شهداء بقصف (إسرائيلي) شرق غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخر بجروح خطيرة، مساء اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن القصف طال عربة يجرّها حيوان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الفور، فيما نُقل مصاب بحالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا القصف في سياق استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يواصل الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكب الاحتلال 377 خرقًا للاتفاق خلال شهر أبريل فقط، ما أسفر عن استشهاد 111 مواطنًا وإصابة 376 آخرين، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتقويض لجهود تثبيت التهدئة.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين، أحدهما انتشال، إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 8 إصابات.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 72 ألفًا، إضافة إلى أكثر من 172 ألف جريح، وسط دمار واسع في البنية التحتية، قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.