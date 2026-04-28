4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة غرب مدينة غزة

استُشهد أربعة مواطنين وأُصيب عدد آخر، اليوم، إثر قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخًا باتجاه المركبة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين المتواجدين في المكان.

وهرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الاستهداف، حيث جرى انتشال الشهداء ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما وُصفت بعض الإصابات بالخطيرة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد المستمر الذي تشهده مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تتواصل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمناطق المدنية، مخلفةً مزيدًا من الضحايا والدمار.