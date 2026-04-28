مباحث "تموين خانيونس" تُتلف 20 طنًا من الدجاج المجمد الفاسد

أتلفت مباحث التموين في محافظة خانيونس نحو 20 طنًا من الدجاج المجمد الفاسد بالتعاون مع اللجنة الغذائية الكبرى، فور دخول الكمية للمنفذ التجاري لقطاع غزة.

أوضح مدير مباحث التموين أن الكمية شملت 27 مشطاحًا من الدجاج بوزن إجمالي 20 طنًا، حيث تم إبلاغ التاجر المستورد مباشرة فور دخولها للقطاع.

وأشارت مباحث التموين أن طواقمها توجهت برفقة اللجنة الغذائية الكبرى، لفحص الكميات المضبوطة، حيث أظهر الفحص فسادًا ظاهرًا ناتجًا عن سوء الشحن والتوريد.

وأكدت مباحث التموين أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة وفق الإجراءات القانونية بمحاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة، مشيدةً بتعاون التاجر.

