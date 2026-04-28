وزارة الصحة تحذر: خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة في غزة والشمال

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطر توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال، والتي تُعد المصدر الأساسي لتزويد المرضى، لا سيما المرضى المزمنين، إضافة إلى ما توفره للمؤسسات الأهلية العاملة في المجال الصحي بالأكسجين الطبي.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن المحطة تعاني من أعطال متكررة نتيجة الضغط الكبير وساعات التشغيل الطويلة، في ظل عدم توفر بدائل كافية، الأمر الذي يهدد بانقطاع إمدادات الأكسجين الطبي ويعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة.

وأكدت الوزارة أن تفاقم هذا الخطر ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الأكسجين في المستشفيات والمراكز الصحية.

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإدخال محطات توليد أكسجين جديدة، وضمان استدامة تزويد المرافق الصحية بالأكسجين الطبي، بما يكفل حماية أرواح المرضى واستمرارية تقديم الخدمات الصحية.