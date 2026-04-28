حماس: هدم المنشآت في القدس جريمة تهجير قسري وتهويد ممنهج للمدينة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصعيد قوات الاحتلال في عمليات الهدم بمدينة القدس المحتلة، وإصدار إخطارات بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في ظل العدوان المتواصل على بلدات القدس ولا سيما الرام وكفر عقب وقلنديا، يمثل جريمة وحربًا علنية على الوجود الفلسطيني في المدينة، وفي إطار تفريغها من أهلها وتهجيرهم.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أن عمليات الهدم المتواصلة والإخطارات المتصاعدة في مدينة القدس تشكل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، واستمرارًا لسياسات التهويد الممنهج والتطهير العرقي، واستهدافًا خطيرًا للمدينة المقدسة.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي وكافة الدول والأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بمجازر الهدم في مدينة القدس المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن مدينة القدس ستبقى أرضًا فلسطينية خالصة، ولا سيادة للاحتلال فيها، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى راسخًا في أرضه وثابتًا على ترابه، وسيواجه هذا العدوان بكل الإمكانيات المتاحة، وسيُفشل مشاريع التهويد والتهجير مهما تمادى الاحتلال.