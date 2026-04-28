إجلاء 47 مريضًا ومرافقًا من غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع

غادر 47 فلسطينيًا بين مرضى ومرافقين، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، في عملية إجلاء طبي لعدد من المرضى عبر معبر رفح البري، جنوبي القطاع، لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج غزة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن عملية الإجلاء اليوم شملت 24 مريضًا و23 مرافقًا، بإجمالي 47 شخصًا، ضمن جهود التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت "الهلال الأحمر" النظر إلى أنه "جرى نقل المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، انطلاقًا من مستشفى الأمل التابع للجمعية بخانيونس، وصولًا لمعبر رفح، تمهيدًا لسفرهم للعلاج بالخارج".

وأكد أن مشاركته في هذه الجهود تأتي في إطار دوره الإنساني في دعم المرضى وتسهيل وصولهم إلى العلاج، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة والضغط الكبير على المنظومة الطبية داخل قطاع غزة.