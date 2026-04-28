جرحى جراء غارات (إسرائيلية) على جنوب لبنان وتحليق مكثف للطيران الحربي

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية والقصف المدفعي على القرى والبلدات في مناطق الجنوب اللبناني، تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي والمسير في الأجواء اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام؛ لبنانية رسمية، بأن طيران الاحتلال الحربي شنّ منذ الساعة الـ 06:00 صباحًا بتوقيت بيروت، 3 غارات جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية، قضاء النبطية، جنوبي لبنان؛ دون الإبلاغ عن شهداء وإصابات.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، أن جريحين أصيبا جراء غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة مجدل زون بقضاء صور، جنوبي البلاد.

وأطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة، صباح الثلاثاء، باتجاه حي المهنية في مدينة بنت جبيل.

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن الطيران المسيّر المعادي (الإسرائيلي) والحربي، يُحلّق فوق العاصمة "بيروت" والضاحية الجنوبية، وفوق منطقة صور وعدد من البلدات والقرى الجنوبية.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان العسكري (الإسرائيلي) إلى 2521 شهيدا، بالإضافة لـ 7804 جرحى، منذ تجدد التصعيد في 2 مارس/ آذار 2026.