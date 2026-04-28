الصحة: شهيد و5 إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول شهيد واحد و5 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 818 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,301 إصابة، إلى جانب 762 حالة انتشال.

وأكدت أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,594 شهيدًا، إضافة إلى 172,404 إصابات.