إصابة جنديين (إسرائيليين) في هجوم بمسيّرة مفخخة جنوب لبنان

أصيب جنديان (إسرائيليان)، أحدهما بجراح خطيرة والآخر بجراح متوسطة، إثر استهداف قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في جنوب لبنان بمسيرة مفخخة، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وفي السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن قائد لواء مدرعات أن تهديد المسيرات في جنوب لبنان بات يشكل تحدياً عملياتياً كبيراً، في ظل تزايد استخدامها.

كما أقر ضباط، بحسب الإذاعة، بأن الجيش الإسرائيلي دخل الحرب على لبنان دون امتلاك أدوات كافية للتعامل مع مسيرات حزب الله.

فيما قال قائد لواء يعمل في جنوب لبنان إنه لا يمكن فعل الكثير لمواجهة مسيرات حزب الله، مضيفا أن الوسائل المتاحة حالياً للتصدي لها محدودة.