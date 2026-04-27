مسيرة حاشدة في روتا الإسبانية رفضًا للقواعد العسكرية الأمريكية

شهدت مدينة روتا جنوب الدولة الإسبانية مسيرة احتجاجية واسعة باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية، بمشاركة قوى ومنظمات تضامنية من مختلف المناطق، وذلك في سياق الحملة المتصاعدة المناهضة لحلف حلف الناتو والقواعد العسكرية الأجنبية.

وشارك في المسيرة أعضاء من حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل إلى جانب نشطاء من شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى وحركة نساء فلسطين «الكرامة»، استجابة لدعوة «المنصة المناهضة للناتو والقواعد العسكرية».

وعرفت الفعالية حضورًا واسعًا لمنظمات وقوى تضامنية قدمت من مختلف أنحاء إسبانيا، في تعبير جماهيري عن رفض الوجود العسكري الأمريكي، وانتقادًا لدوره في النزاعات والحروب الدولية.

وخلال المسيرة، ألقت خالدية أبو بكرة كلمة باسم المنظمات الفلسطينية المشاركة، نقلت فيها تحية الشعب الفلسطيني إلى عموم المشاركين، محذّرة من خطورة القواعد العسكرية باعتبارها أدوات للهيمنة والصراع، ومؤكدة أن استخدامها في عمليات عسكرية خارجية يثير قلقًا متزايدًا لدى الشعوب.

كما شددت على أن وجود هذه القواعد في أراضي الدول يطرح إشكاليات تتعلق بالسيادة الوطنية، ويضع الحكومات أمام مسؤوليات سياسية وأخلاقية، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة بشأن استخدامها في عمليات عسكرية ضد الشعوب.

وأشارت أبو بكرة إلى أن تصاعد الحراك الشعبي أسهم في فتح نقاش سياسي داخل عدد من الدول حول دور هذه القواعد، رغم استمرار الجدل حول مدى التزام الحكومات بمواقفها المعلنة.

وفي سياق كلمتها، ربطت بين النضال ضد القواعد العسكرية الأجنبية والنضال الفلسطيني الأوسع ضد الاستعمار، معتبرة أن هذه التحركات تأتي ضمن إطار تضامن دولي متنامٍ مع القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه المسيرة ضمن موجة احتجاجات دولية متزايدة ضد الوجود العسكري الأمريكي وحلف الناتو، وتسلط الضوء على تداعياته السياسية والأمنية في مناطق متعددة من العالم.

وفي ختام الفعالية، جدد المشاركون الدعوة إلى توسيع دائرة الحراك الشعبي المناهض للقواعد العسكرية، مؤكدين أن هذه التحركات تمثل جزءًا من نضال أوسع من أجل العدالة والتحرر وحقوق الشعوب.