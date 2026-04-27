حزب "النهوض" الإيرلندي يحيي ذكرى انطلاقته بتأكيد إسناد فلسطين

شاركت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل (مسار بديل) وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، في فعاليات إحياء الذكرى العشرين لانطلاقة حزب «النهوض من أجل الجمهورية الجديدة» في العاصمة الإيرلندية دبلن، بدعوة رسمية من قيادة الحزب.

وشهدت الفعاليات حضوراً واسعاً لكوادر الحزب وقوى التحرر العالمية، حيث جرى التأكيد على تلاقي النضالين الفلسطيني والإيرلندي في مواجهة منظومات الاستعمار والهيمنة.

جبهة أممية لمواجهة الصهيونية

وفي كلمة لها خلال المؤتمر، أكدت حركة المسار الثوري البديل أن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي تمثل امتداداً تاريخياً لنضالين متوازيين ضد الاستعمار الاستيطاني، صاغتهما تضحيات الشهداء وصمود الأسرى.

وشددت الحركة على ضرورة الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى "التنسيق الميداني والعمل المشترك"، وصولاً إلى بناء جبهة أممية موحدة لمناهضة الاستعمار والصهيونية وقوى النهب العالمي.

كما دعت الحركة القوى التقدمية في أوروبا إلى استلهام التجربة الإيرلندية في مواجهة الاستعمار، مؤكدة على ضرورة الانحياز التام لنضال الشعب الفلسطيني باعتباره "طليعة المواجهة" في المنطقة، ومطالبة بتعزيز الدعم لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق.

الأسرى.. قيادة الشعب وطليعته

من جانبها، قدمت المنسقة الدولية لشبكة "صامدون"، شارلوت كيتس، مداخلة سياسية استعرضت فيها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، لاسيما محاولات التصفية الجسدية الممنهجة والانتهاكات الصارخة للمواثيق الدولية.

وقالت كيتس: "إن الحركة الأسيرة الفلسطينية تمثل الطليعة المتقدمة للنضال الوطني، وتجربتها تتقاطع بوضوح مع تجارب الأسرى الإيرلنديين الذين واجهوا سياسات القمع والسجن البريطانية".

وأكدت "صامدون" أن الأسرى والأسيرات هم "القيادة الحقيقية والموثوقة للشعب الفلسطيني"، داعية إلى فضح سياسات الاحتلال التي تستهدف حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية كالعلاج والزيارة، ضمن حرب شاملة تشنها إدارة السجون لكسر إرادتهم.

وحدة الساحات والمصير

وفي ختام المؤتمر، أجمع المشاركون على ضرورة التصدي للسياسات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف إخضاع شعوب المنطقة، معلنين تضامنهم مع القوى التي تواجه الحصار والعدوان، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلصت الفعاليات إلى التأكيد على أن وحدة نضال الشعوب هي الركيزة الأساسية لكسر الهيمنة، وأن فلسطين ستظل "بوصلة النضال الأممي" حتى التحرير الكامل من النهر إلى البحر وتحقيق العودة.