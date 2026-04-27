حين يصبح الماء معركة يومية: ورقة جديدة تكشف كيف تعيد أزمة المياه تشكيل الحياة في غزة

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، ورقة بعنوان: "الماء في غزة: من خدمة عامة إلى معركة يومية تعيد تشكيل الحياة"، تسلط الضوء على التحول العميق في واقع المياه داخل قطاع غزة، حيث لم يعد الوصول إلى هذا المورد الأساسي مسألة خدمية، بل أصبح تحديًا يوميًا يمسّ مختلف جوانب الحياة.

وتستند الورقة إلى قراءة ميدانية مدعومة بالبيانات، تُظهر كيف أدى التدمير الواسع للبنية التحتية والقيود المفروضة على الموارد إلى تراجع حاد في كميات المياه وتدهور جودتها، ما دفع السكان إلى إعادة تنظيم حياتهم اليومية حول مهمة تأمين الماء، في ظل ظروف تتسم بالندرة وعدم الاستقرار.

وتكشف الورقة أن أزمة المياه لم تعد تقتصر على بعدها الخدمي، بل امتدت لتؤثر في بنية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، مع بروز أنماط توزيع غير رسمية وظهور ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الماء اليومي"، الذي يعيد تشكيل فرص الوصول ويُنتج تفاوتات جديدة داخل المجتمع.

كما تشير إلى أن ندرة المياه فرضت على الأسر خيارات قاسية تمسّ احتياجاتها الأساسية، في وقت يتحمل فيه الأطفال والنساء أعباءً متزايدة في تأمين هذا المورد، ما ينعكس على أوضاعهم الصحية والنفسية والتعليمية.

وتخلص الورقة إلى أن التعامل مع أزمة المياه في غزة يتطلب تجاوز الحلول الإغاثية المؤقتة، نحو مقاربة شاملة تعيد بناء المنظومة المائية، وتعزز كفاءة إدارتها، وتضمن الوصول العادل والمستدام للمياه باعتبارها حقًا إنسانيًا أساسيًا.

ويؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من خلال هذه الورقة أهمية تسليط الضوء على القضايا الخدمية بوصفها مدخلًا لفهم التحولات الأعمق في المجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك عاجل يضمن حماية الحقوق الأساسية للسكان في ظل الظروف الراهنة.