مقتل "رقيب" (إسرائيلي) وإصابة جنود بينهم ضابط جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش (الإسرائيلي)، صباح اليوم، إصابة 4 جنود (إسرائيليين) أحدهم بجروح خطيرة في حادث عملياتي داخل قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

كما أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مقتل جندي (إسرائيلي) برتبة "رقيب"، وإصابة 6 آخرين؛ بينهم ضابط، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة اللبنانية "حزب الله"، جنوبي لبنان منذ صباح الأحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، تحت بند "سُمح بالنشر"، إن الجندي عيدان فوكس، من الكتيبة 77، قتل خلال الاشتباكات التي دارت صباح الأحد مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية)، أبرزها "القناة 12"، أن 6 جنود؛ بينهم ضابط، من اللواء السابع (المدرع) أصيبوا في "حادثة قاسية" وقعت صباح الأحد بجنوب لبنان.