فخري أبو دياب: دعوات “مسيرات الأعلام” تمهيد لاعتداءات خطيرة على المسجد الأقصى

حذر فخري أبو دياب من تصاعد خطير في دعوات ما تُعرف بـ“عصابات الهيكل” لتنفيذ اقتحامات واعتداءات على المسجد الأقصى خلال المرحلة القادمة، تزامناً مع التحضير لما يسمى بـ“مسيرات الأعلام”.

وقال أبو دياب ل"الرسالة نت" إن المؤشرات الميدانية والدعوات العلنية الصادرة عن هذه الجماعات تؤكد وجود نوايا مبيتة لتوسيع نطاق الاعتداءات داخل باحات الأقصى، وفرض واقع جديد بالقوة، مستغلة الغطاء السياسي والحماية الأمنية.

وأوضح أن الدعوات لمسيرات الأعلام هذا العام تحمل طابعاً تصعيدياً غير مسبوق، حيث يجري التحريض بشكل واضح على اقتحام الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية داخله، في محاولة لفرض رمزية سيادية على المكان المقدس.

وأضاف أن هذه التحركات لا يمكن فصلها عن مخططات أوسع تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى بشكل متدرج لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأشار أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال توفر تسهيلات كبيرة لهذه الجماعات، سواء من خلال تأمين الاقتحامات أو تقييد دخول المصلين، ما يخلق بيئة خطرة قد تنفجر في أي لحظة.

وبيّن أن مدينة القدس تعيش حالة من التوتر المتصاعد، في ظل الدعوات المكثفة للحشد والمشاركة في هذه المسيرات، التي غالباً ما تتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد أن ما يجري يشكل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً واضحاً لحرمة الأماكن المقدسة، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة بأسرها.

ودعا أبو دياب أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لإفشال مخططات الاقتحام، والحفاظ على هويته الإسلامية.

كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات المتكررة، التي تتصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة حساسة وخطيرة، وتتطلب تحركاً عاجلاً وجاداً على مختلف المستويات، لمنع فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى بالقوة.