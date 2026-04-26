منتخبنا الشاطئية يتأهل للدور الثاني في دورة الألعاب الآسيوية

حقق منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية انجاز كبير بالتأهل للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية بعد الفوز على منتخب الصين 4-3.

ورغم أن هذه المشاركة جاءت للمنتخب الفلسطيني بنصف عدد اللاعبين وبدون مدرب إلا انه حقق إنجاز كبير ومهم في المشاركة الأولى بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب توقف النشاط الرياضي بفعل الإبادة الإسرائيلية.

وكان قد نجا عدد من لاعبي غزة من حرب الإبادة وتمكنوا من المشاركة في البطولة لكنها جاءت بطعم مختلف في رغم التحديات التي واجهت المنتخب في التحضير القصير للمشاركة في البطولة.

وتأتي أهمية هذا الإنجاز في توقيته خاصة أن المنتخب غير مكتمل العناصر ولم يتمكن من التحضير والتدريب إلا قبل البطولة بـ4 ايام فقط عكس المنتخبات الأخرى إلا بدأت التحضير قبل أشهر.

وحال إغلاق الاحتلال لمعبر رفح من دون خروج عدد من لاعبي المنتخب والجهاز الفني في انتهاك واضح لقوانين الرياضة العالمية وحرية ممارسة كرة القدم التي يكفلها الاتحاد الدولي لكرة القدم.