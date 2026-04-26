من الزيتون إلى الخراب: كيف يُعاد تشكيل الجغرافيا الفلسطينية؟

عمليات التجريف الواسعة التي تطال الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر أحد أهم الأدوات التي يستخدمها الاحتلال في إعادة هندسة الجغرافيا، حيث تشهد الضفة موجة تصعيد غير مسبوقة من اعتداءات المستوطنين ضد الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وامتدت إلى الطرق الرئيسية والمناطق السكنية، في مشهد يعكس تصاعدًا ميدانيًا متزامنًا مع أهداف سياسية تتجاوز البعد الأمني أو الفردي للاعتداءات.

في سهل ترمسعيا شمال رام الله، أقدم مستوطنون على اقتلاع نحو 400 شجرة زيتون في ليلة واحدة، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الخسارة الزراعية المباشرة، إلى استهداف رمزية الأرض الفلسطينية ومصدر رزق أساسي لعشرات العائلات.

ويأتي هذا ضمن نمط متكرر من استهداف الأشجار المعمرة، خصوصًا الزيتون، التي تشكل جزءا من الهوية الفلسطينية.

تجريف الأراضي في الضفة الغربية هو وسيلة عملية لتغيير الواقع على الأرض بسرعة، وفرض وقائع جديدة تخدم مشروع التوسع الاستيطاني، مع ما يحمله ذلك من آثار مباشرة على حياة الفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.

التجريف سياسة لتغيير الواقع

تأتي هذه الاعتداءات في سياق سياسة أكبر تعتمد على التجريف والتخريب كوسيلة لفرض وقائع ميدانية جديدة.

فعمليات اقتلاع الأشجار وتسوية الأراضي لا تُفهم فقط كأعمال تخريب، بل كجزء من أدوات إعادة تشكيل الجغرافيا على الأرض.

ويعتمد الاحتلال سياسة التجريف كمدخل لعدة أهداف أهمها:

-فرض أمر واقع جغرافي عبر إزالة الغطاء الزراعي تمهيدًا للسيطرة على الأرض.

-التوسع الاستيطاني غير الرسمي الذي يسبق غالبًا تثبيت بؤر استيطانية لاحقة.

-السيطرة على المواقع الاستراتيجية القريبة من الطرق أو بين المستوطنات.

-إضعاف الوجود الفلسطيني عبر استهداف مصادر الرزق الزراعية ودفع السكان للانكماش والعودة باتجاه المدن والتجمعات السكانية الكبرى وترك الأراضي.

وهو نمط يعكس انتقالًا من اعتداءات فردية إلى سياسة ميدانية منظمة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية والسيطرة الاستعمارية على الأرض.

تفريغ تدريجي

يشكل استهداف الأراضي الزراعية مصدر ضغط مباشر على السكان، خاصة في المناطق الريفية، حيث تعتمد العائلات بشكل أساسي على الزراعة.

وتؤدي هذه الاعتداءات إلى خسائر اقتصادية متراكمة وتراجع القدرة على الاستمرار في الزراعة وخلق بيئة طاردة للسكان من أراضيهم، ما يفتح المجال أمام توسع تدريجي في السيطرة على الأرض دون مواجهة مباشرة واسعة.

وتكشف الاعتداءات الأخيرة أن الضفة الغربية تدخل مرحلة أكثر حدة من التصعيد، تتداخل فيها الاعتداءات المباشرة مع أدوات تغيير الواقع الجغرافي، وفي مقدمتها التجريف واقتلاع الأشجار.

وبينما تتوسع رقعة الاعتداءات، يبرز سؤال أكبر حول مستقبل السيطرة على الأرض، في ظل استمرار سياسة “فرض الوقائع” كأداة رئيسية لإعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.