3 قتلى خلال ساعات.. تصاعد خطير في جرائم القتل في الداخل المحتل

تشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي 48 تصاعداً خطيراً في جرائم القتل، بعدما قُتل شابان في جريمة إطلاق نار قرب مدينة اللد مساء أمس، بالتزامن مع مقتل شاب ثالث في حادثة منفصلة ببلدة عين الأسد في منطقة الجليل، ضمن موجة عنف متواصلة تشهدها المنطقة.

وتعكس هذه الحوادث استمرار حالة الانفلات الأمني، في ظل أرقام مقلقة تشير إلى وصول عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2026 إلى نحو 90 قتيلاً، غالبيتهم سقطوا نتيجة إطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن وحوادث عنف أخرى، بينها حالة حرق داخل مركبة.

ووفق المعطيات، فإن نحو نصف الضحايا من فئة الشباب دون سن الثلاثين، إضافة إلى عدد من النساء، بينما سُجلت أيضاً حالات قتل برصاص الشرطة (الإسرائيلية)، ما يعكس تعدد أطراف العنف واتساع نطاقه.

تصاعد مستمر في معدلات الجريمة

وهذه الأرقام تأتي امتداداً لاتجاه تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل عام 2025 وحده أكثر من 252 ضحية في المجتمع العربي داخل (إسرائيل)، وهو رقم يعكس فجوة كبيرة مقارنة بالمجتمع اليهودي، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

ويعيش السكان في حالة من القلق المتزايد، في ظل انتشار السلاح غير المرخص واتساع نفوذ عصابات الجريمة المنظمة، التي باتت تنشط في عدد كبير من البلدات العربية، وتتحكم في مسارات العنف والنزاعات.

أسباب مركبة وراء تفاقم الأزمة

ويرى مختصون أن تفشي الجريمة يعود إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها الفقر والبطالة، وضعف التخطيط والخدمات، إضافة إلى الانتشار الواسع للسلاح في الشارع.

كما تلعب عصابات الجريمة المنظمة دوراً مركزياً في تأجيج الصراع الداخلي عبر تجارة السلاح وفرض الإتاوات وتصفية الحسابات، مستفيدة من ضعف الردع الأمني وغياب الإجراءات الحاسمة.

ويشير محللون أيضاً إلى أن السياسات الرسمية تجاه المجتمع العربي ساهمت في تعميق الأزمة، نتيجة الإهمال الاقتصادي والاجتماعي، ما خلق بيئة خصبة لتفشي العنف.

انتقادات لغياب الردع الأمني

وتواجه الشرطة (الإسرائيلية) انتقادات واسعة بسبب ضعف تعاملها مع جرائم القتل في المجتمع العربي، حيث تُسجل نسب كشف منخفضة جداً مقارنة بجرائم مشابهة في مناطق أخرى.

كما تتحدث تقارير عن شبهات تقاطع بين بعض شبكات الجريمة وجهات أمنية، ما يعزز الشعور بانعدام العدالة ويزيد من حالة انعدام الثقة.

تأثيرات اجتماعية واقتصادية عميقة

ولا تقتصر تداعيات هذه الجرائم على الضحايا فقط، بل تمتد لتشمل الحياة اليومية للسكان، حيث تراجعت الحركة التجارية، وازدادت المخاوف من الخروج ليلاً، في ظل شعور متزايد بانعدام الأمان.

كما انعكس الوضع على العلاقات الاجتماعية داخل البلدات، مع تصاعد التوترات وضعف منظومات الضبط الاجتماعي التقليدية، لصالح نفوذ السلاح والعنف.

مخاوف من الهجرة وتفكك المجتمع

وفي ظل استمرار هذا الواقع، تتزايد المخاوف من دفع فئات من الشباب إلى التفكير بالهجرة، نتيجة الشعور بانعدام الحماية الأمنية وتدهور الظروف المعيشية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا النمط من العنف قد يؤدي إلى تغييرات اجتماعية عميقة داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، مع تراجع الاستقرار وتآكل البنية المجتمعية.

وشهدت العديد من البلدات العربية خلال الفترة الأخيرة احتجاجات ومظاهرات تطالب بوقف العنف، إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في إحداث تغيير ملموس على الأرض.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات لتكثيف الجهود المجتمعية، وممارسة ضغط سياسي وقانوني على السلطات، إلى جانب العمل على ضبط انتشار السلاح وتعزيز دور المؤسسات المحلية.