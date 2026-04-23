5 شهداءه بينهم 3 أطفال في مجزرة كبيرة في بيت لاهيا

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مجزرة جديدة في شمال قطاع غزة، تزامنًا مع سلسلة استهدافات وإطلاق نار طالت مناطق متفرقة جنوب القطاع خلال الليل وفجر الخميس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. ونُقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهم: عبود محمود العابد، علاء نبيل حسين بعلوشة، محمد بهاء نبيل بعلوشة، أنس إيهاب أبو فول، وصلاح محمود العابد.

وفي جنوب القطاع، استُشهد الشاب يحيى أبو شلهوب جراء قصف استهدف منطقة “حاجز المسلخ” جنوب مدينة خان يونس، في وقت شهدت فيه المناطق الشرقية للمدينة إطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود.

كما أفاد شهود عيان في محافظة رفح بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه منطقة المواصي الساحلية جنوب القطاع.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متواصل تشهده مختلف مناطق قطاع غزة، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الإمكانيات الطبية والإغاثية.