إيران: قد لا نلتزم بتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن مصادر، بأن طهران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد لا تلتزم به، مؤكداً أنها “ستتصرف وفقاً لمصالحها الوطنية”.

ويأتي هذا الموقف مع اقتراب انتهاء الهدنة الهشة، التي يُفترض أن تنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (بتوقيت غرينتش)، بعد نحو أسبوعين على إعلانها في 8 أبريل، وتمديدها لاحقاً بقرار من ترامب بناءً على طلب باكستان.

ويتصاعد التوتر في ظل اتهامات متبادلة بانتهاك الاتفاق، إذ تتهم طهران واشنطن بارتكاب “خروقات متكررة” منذ بدء الهدنة، أبرزها فرض حصار بحري على موانئها، ومصادرة سفينة كانت متجهة إلى ميناء بندر عباس.

وفي هذا السياق، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الولايات المتحدة “غير جادة” في المسار الدبلوماسي، مشدداً على أن بلاده “لا تتعامل مع المواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها الوطنية”.

كما نفى التلفزيون الإيراني التقارير التي تحدثت عن إرسال وفد إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة، مؤكداً أنه “لم يغادر أي وفد إيراني، سواء رئيسي أو فرعي”.

وجاء هذا النفي عقب تقارير أشارت إلى تحركات باكستانية لتنظيم جولة ثانية من المفاوضات، بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

في المقابل، أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد نادري أن بلاده لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة قبل رفع الحصار البحري، في مؤشر واضح على تمسك طهران برفض التفاوض تحت الضغط.

من جهته، كشف ترامب أن القيادة في باكستان طلبت من واشنطن تأجيل أي ضربات عسكرية ضد إيران، مؤكداً استجابته لهذا الطلب لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.