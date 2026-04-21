مرداوي: هجوم المستوطنين الدموي على قرية المغيّر جريمة مركبة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، يوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي نفذته مليشيات المستوطنين في قرية المغير شمالي رام الله، واستهدف مدرسة ومحيطها، يمثل جريمة مركبة وتمادياً واضحاً في إرهاب الاحتلال والمستوطنين، مع تعمد استهداف المرافق المدنية والأطفال بشكل مباشر.

ونعى القيادي في حماس، في تصريح وصل "الرسالة نت"، شهيدي قرية المغير الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً) والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاماً)، مؤكدا أن دماء الشهداء التي سقطت في هذا الهجوم وما سبقها من اعتداءات لن تكون رقماً عابراً، وأن هذه الهجمات لن تزيد الشعب إلا ثباتاً وتمسكاً بالأرض والدفاع عنها.

ودعا مرداوي إلى تصعيد الحضور الشعبي وأساليب المقاومة في الضفة الغربية، وتعزيز عمل لجان الحماية الشعبية في المناطق المستهدفة، إلى جانب تعزيز روح المواجهة والصمود في وجه هجمات المستوطنين.

وطالب مرداوي المجتمع الدولي والعالم الحر بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين، والعمل على لجم حكومة الاحتلال التي ترعى التطرف والإجرام.