وزارة الصحة في غزة: 7 شهداء و21 إصابة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7 شهداء جديد و21 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وذكرت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 784، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,214، في حين بلغ إجمالي حالات الانتشال 761.

وبيّنت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع العدد التراكمي للشهداء إلى 72,560 شهيدا، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 172,317 إصابة.