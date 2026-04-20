إيران: أمريكا نقضت وقف إطلاق النار منذ بداية تنفيذه

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أمريكا نقضت وقف إطلاق النار منذ بداية تنفيذه، وأبلغنا الوسيط الباكستاني بذلك.

وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، "لا برنامج لدينا بشأن الجولة الجديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

وتابع "لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحنا الوطنية"، مؤكدًا أن الجانب المقابل يصر على مواصلة المسار الخاطئ السابق، ولن يتلقى ردًا جديدًا من جانبنا.

وأردف "سنتخذ القرار المناسب بشأن المفاوضات بدقة مع أخذ مصالحنا بعين الاعتبار"، مشيراً إلى أن أمريكا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بفرضها حصارًا بحريًا علينا، مضيفًا "لا نستطيع أن ننسى إقدام أمريكا على مهاجمتنا أثناء تفاوضنا معها المرة السابقة".

وأوضح أن مضيق هرمز كان آمنًا قبل الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية، مطالبًا في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء تعريض أمريكا و"إسرائيل" أمن المضيق للخطر.

وبين أن إجراءات إيران بمضيق هرمز تتوافق مع القوانين الدولية، لأنها تعرضت لاعتداء من واشنطن و"تل أبيب".

وأعرب بقائي عن عدم تفاؤلهم تجاه نهج واشنطن ونقيم الأمور بواقعية بسبب التجارب السابقة.

وأكد أن نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لم يكن مطروحًا كخيار من جانبنا في أي جولة من جولات المحادثات. 

