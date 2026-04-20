برشلونة يبحث عن مهاجم جديد وخياراته بين 3 نجوم كبار

يسعى برشلونة لتعزيز صفوفه في ظل إمكانية رحيل بعض اللاعبين، وإعارة بعض الشباب للحصول على دقائق لعب أكثر.

ويرغب الفريق الكتالوني في التعاقد مع مهاجم بديل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاما، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل، ويملك الفريق خيار تمديده لموسم إضافي، لكنه لم يفعله رغم قرب نهاية الموسم.

وذكر "راديو كتالونيا" أن إدارة برشلونة تضع 3 نجوم كأولوية لتعويض رحيل ليفاندوفسكي، يتقدمهم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وتبدو أحلام برشلونة في التعاقد مع قلب هجوم صعبة، إذ قد يصل مبلغ التعاقد مع إيرلينغ هالاند إلى 200 مليون يورو، بينما يتجاوز مبلغ التعاقد مع جوليان ألفاريز 100 مليون يورو، نظرًا لصغر سنهما وعدم رغبة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في التخلي عن نجميهما بسهولة.

ويبقى أمام برشلونة خيار التعاقد مع هاري كين، البالغ من العمر 32 عاما، لكن بايرن ميونخ يرغب في الاحتفاظ بمهاجمه بعد تألقه منذ انتقاله للفريق صيف 2023، حيث سجل 128 هدفًا وصنع 30 هدفًا في 139 مباراة.

ويُعد مبلغ التعاقد مع كين مقبولًا نسبيًا، إذ يصل إلى نحو 50 مليون يورو، لكنه يظل مرهونًا برغبة اللاعب في الرحيل عن بايرن ميونخ.

وحسب الإذاعة الكتالونية، يضع برشلونة خطة بديلة للثلاثي، حيث يهتم بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي.