شهيد وعدة إصابات في خروقات (إسرائيلية) جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

الشهيد أنس خالد صافي
الشهيد أنس خالد صافي

استشهد شاب فلسطيني وأصيب مدنيون آخرون، فجر اليوم الإثنين، بخروقات وانتهاكات (إسرائيلية) جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب أنس خالد صافي، قد ارتقى شهيدًا وأصيب آخر، في قصف من مسيرة إسرائيلية حربية استهدف مخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة، فجر الإثنين.

وسُجلت عدة إصابات، صباح اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال، إثر إطلاق نار في محيط "دوار أبو حميد" وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ 193 على التوالي، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وجوي، وعمليات إطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف منازل المواطنين والمنشآت المدنية.

متعلقات

المزيد من محلي

