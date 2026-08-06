الإعلام الحكومي: 4091 خرقًا إسرائيليًا و1254 شهيدًا خلال 300 يوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن (إسرائيل) ارتكبت 4091 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار على مدار 300 يوم، أسفرت عن استشهاد 1254 فلسطينيًا وإصابة 4121 آخرين، إضافة إلى اعتقال 159 مواطنًا.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، الخميس، أن خروقات الاحتلال ترافقت مع عرقلة مستمرة لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى دخول 63,094 شاحنة فقط من أصل 180 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%.

وأضاف أن الاحتلال فرض قيودًا مشددة على حركة السفر من وإلى قطاع غزة، إذ سمح بسفر 10,703 مسافرين فقط من أصل 27,400 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ الاتفاق على فتح معبر رفح، بنسبة التزام بلغت 39%.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفها بـ"سياسة الاحتلال المنهجية" في استهداف الفلسطينيين واستمرار القتل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، محملًا (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف انتهاكاته المتواصلة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحرية حركة المواطنين.