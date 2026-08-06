3 إصابات خطيرة وأكثر من 60 حالة اختناق خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح خطيرة، فيما سُجلت أكثر من 60 حالة اختناق، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا إن قوات الاحتلال دمّرت محتويات عدد من المنازل، وسرقت أموالًا ومصاغات ذهبية، وحوّلت ثمانية منازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وأعاقت نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات.

كما أعلنت محافظة القدس أن قوات الاحتلال بدأت، فجر اليوم، هدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار الاقتحام والإجراءات العسكرية في المنطقة.