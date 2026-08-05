الثوابتة يدعو اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى الدخول الفوري للقطاع وتحمل مسؤولياتها

أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، أن القطاع يمر بمرحلة إنسانية كارثية وحساسة تستدعي تدخلاً عاجلًا، داعيًا اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى مغادرة "مرحلة الانتظار القاتل" والدخول الفوري إلى القطاع لتولي مهامها.

وقال الثوابتة، في تصريح صحفي، إن حجم الكارثة الإنسانية والخدمية لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، مشددًا على أن اللجنة الوطنية تتحمل مسؤولية تاريخية ووطنية وقانونية تستوجب وجودها الميداني العاجل لإدارة الملفات الإدارية والخدمية.

وجدد التأكيد على أن الجهات الحكومية في قطاع غزة أعلنت منذ أشهر ترحيبها الكامل باللجنة الوطنية، وأبدت استعدادها للعمل تحت مظلتها الإدارية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويوحد الجهود في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية والموظفين في مختلف القطاعات على أتم الجهوزية للانخراط في العمل تحت قيادة اللجنة الوطنية، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.