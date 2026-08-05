حمد بن جاسم: ما يجري في غزة جرائم ضد الإنسانية وهدف نتنياهو تهجير الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن ما تشهده غزة يمثل جرائم بحق الإنسانية، متهماً الاحتلال الإسرائيلي باستغلال انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لمواصلة عملياته العسكرية في القطاع.

وقال ابن جاسم، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل تستفيد من تركيز العالم على صراعات أخرى في الشرق الأوسط وما تفرضه من تداعيات على الاقتصاد العالمي والاستقرار، ما أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي بما يجري في غزة.

وأضاف أن إسرائيل أوقفت الحرب من جانب واحد قبل أشهر، لكنها واصلت، بحسب وصفه، انتهاك الهدنة الهشة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بشكل يومي.

ودعا الجامعة العربية وأمينها العام الجديد إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف ما يحدث في غزة، معرباً عن أمله في بذل جهود حقيقية لحماية الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشار إلى أن اللجان التي شُكلت لوقف الحرب ارتبطت أيضاً بأهداف اقتصادية وسياسية، معرباً عن أمله في ألا تطغى تلك المصالح على المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وأكد أن أهالي القطاع يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة القسوة، تشمل المجاعة وفقدان المأوى، في ظل استمرار الحرب وعدم تنفيذ الوعود الدولية بوقفها.

وشدد ابن جاسم على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لإنقاذ سكان غزة ووقف ما وصفه بجرائم الاحتلال، محذراً من أن الهدف النهائي لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو يتمثل في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى منع تحقيق هذا الهدف.