حماس تنعى المفكر والأكاديمي الفلسطيني عبدالله الخبّاص

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، المفكر والأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالله عوض الخبّاص، الذي توفي فجر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وقالت الحركة، في بيان، إن الراحل كرّس حياته للعلم والتعليم والدعوة، حتى أصبح أحد أبرز أعلام الفكر والأدب واللغة، مؤكدة أن مؤلفاته وكتبه ومحاضراته شكّلت إرثًا علميًا وفكريًا بارزًا.

وأضافت أن الخبّاص أسهم في تطوير مناهج التعليم في الأردن، حيث شغل منصب مدير قسم المناهج بوزارة التربية والتعليم بالوكالة لنحو عشر سنوات، كما عمل مقررًا للفريق الوطني للإشراف على كتب اللغة العربية، وكان له دور بارز في إعداد وتربية أجيال من الطلبة.

وأشارت الحركة إلى أن فلسطين، مسقط رأسه في قرية قبية التي شهدت مجزرة عام 1953، بقيت حاضرة في فكره وكتاباته، إذ حرص على ترسيخ حب الوطن وتعريف الأجيال بتاريخ فلسطين وقضيتها.

وأكدت حماس أن الأمة فقدت برحيله أحد أعلامها البارزين، مشددة على أن إرثه العلمي والفكري سيبقى حاضرًا ومصدر إلهام للأجيال، وقدمت تعازيها إلى الحركة الإسلامية، وأصدقاء الفقيد، وتلاميذه، وعائلته، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.