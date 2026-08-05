رئيس البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد اليماحي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تأتي في إطار استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع والتدمير الشامل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذر من أن استمرار الصمت والعجز الدوليين يشجعان الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية، بما يهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون، يعكسان استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات تهدف إلى فرض وقائع غير قانونية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق، بما يضمن وقفًا دائمًا للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكافٍ.

كما دعا إلى تمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال، وإدراج التنظيمات الاستيطانية وميليشيات المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لها على قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.