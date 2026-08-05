الإعلامي الحكومي: حرب الإبادة دمّرت قطاع الدواجن وخسائره تتجاوز 30 مليون دولار

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، نقلًا عن وزارة الزراعة، أن الحرب الإسرائيلية خلّفت دمارًا واسعًا في قطاع الدواجن، أحد أبرز القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن غالبية المزارع تعرضت لأضرار جسيمة وصلت في بعض الأنواع إلى التدمير الكامل.

وأوضح المكتب أن قطاع غزة كان يضم قبل الحرب نحو 2400 مزرعة دواجن، تضرر معظمها بدرجات متفاوتة، فيما بلغت نسبة الدمار في مزارع الدجاج اللاحم المغلقة 100% بخسائر تُقدّر بنحو 10.8 مليون دولار، و95% في المزارع المفتوحة بخسائر بلغت 11.6 مليون دولار.

وأضاف أن مزارع الدجاج البياض والحبش تعرضت لأضرار تجاوزت 86%، بينما دُمّرت مزارع الأمهات بالكامل، لتصل الخسائر الإجمالية في قطاع الدواجن إلى نحو 30.7 مليون دولار.

وأشار إلى أن القطاع كان يشكل ركيزة أساسية للإنتاج الحيواني في غزة، إذ وفر قبل الحرب كميات كبيرة من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، وأسهم في تعزيز الأمن الغذائي للسكان.

وبيّن أن إنتاج القطاع عام 2022 بلغ نحو 50 ألف طن من اللحوم البيضاء و15 ألف طن من بيض المائدة، فيما ضم نحو 1982 مزرعة على مساحة تقارب 297 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية بلغت نحو 2.79 مليار طائر، تركزت بشكل رئيسي في محافظتي خان يونس وغزة.

وأكد المكتب الإعلامي أن الدمار الذي لحق بقطاع الدواجن انعكس بشكل مباشر على قدرة قطاع غزة على توفير أحد أهم مصادر الغذاء، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية.