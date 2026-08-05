يويفا يعتمد تعديلات جديدة على نظام الإيقاف بالبطاقات الصفراء في بطولاته القارية

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلات جديدة على لائحة العقوبات الخاصة بتراكم البطاقات الصفراء في مسابقاته القارية الثلاث، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من موسم 2026-2027.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُعاقب اللاعبون وأفراد الأجهزة الفنية بالإيقاف لمباراة واحدة بعد تلقي أربع بطاقات صفراء لا تؤدي إلى الطرد، بدلًا من ثلاث بطاقات كما كان معمولًا به سابقًا.

كما نصت التعديلات على فرض إيقاف جديد بعد كل بطاقتين صفراوين إضافيتين، لتتكرر العقوبة عند البطاقات السادسة والثامنة والعاشرة، في إطار تحديث النظام التأديبي للمسابقات الأوروبية.

وأكد يويفا أنه أبلغ الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة بهذه التغييرات قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي تبدأ فيه مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا في الثامن من سبتمبر، تليها منافسات الدوري الأوروبي في 16 سبتمبر، ثم دوري المؤتمر الأوروبي في 15 أكتوبر.