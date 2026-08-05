الصحة بغزة: 4 شهداء ومصاب وصلوا مشافي غزة خلال 24

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، وصول 4 شهداء وإصابة واحدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن حصيلة الشهداء تتضمن ضحيتين قضتا متأثرتين، بجراحهما السابقة، بالإضافة إلى انتشال جثمانين آخرين.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر قد ارتفع إلى 1,254 شهيدًا، و4,121 إصابة، بينما بلغت حالات الانتشال 804 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت لتسجل 73,381 شهيدًا و174,231 إصابة.