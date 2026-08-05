الدولار يتراحع الى اقل من 3 شواكل

واصل الشيكل الإسرائيلي تسجيل مكاسب أمام العملات الأجنبية الرئيسية لليوم الثاني على التوالي ليتراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 3 شواكل، في حين انخفض اليورو إلى ما دون 3.46 شيكل، وسط حالة من الاستقرار النسبي في أسواق العملات العالمية.

وسجل الدولار تراجعا بنسبة 0.4% خلال تعاملات صباح الأربعاء، بعد انخفاض تجاوز 1% في الجلسة السابقة بينما انخفض اليورو بالنسبة ذاتها.

وعلى الصعيد العالمي، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 99.8 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية فيما حافظ اليورو على تداوله فوق مستوى 1.15 دولار واستقر الجنيه الإسترليني فوق 1.34 دولار في حين تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 157.5 ين.

ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار النفط والحد من الضغوط التضخمية العالمية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقا قد يتم التوصل إليه في وقت قريب، مشيرا إلى أن المحادثات مع الجانب الإيراني مستمرة وأن هناك إمكانية لإبرام اتفاق يسمح بإعادة فتح المضيق والعودة إلى أوضاع أكثر استقرارا.

في المقابل، حذر توني ميانو، محلل السندات العالمية في قسم الاستثمار لدى "ويلز فارجو"، من أن أي استئناف لشحنات النفط قد يستغرق وقتا قبل أن ينعكس على الأسواق والمستهلكين.

وأوضح أن استقرار سوق النفط وانخفاض أسعار الوقود لن يحدثا بشكل فوري، مضيفا أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة قد تتراجع تدريجيا إلا أن معدلات التضخم بشكل عام قد تبقى مرتفعة نسبيا على المدى القريب، الأمر الذي قد يحد من تراجع عوائد السندات الحكومية.