الاحتلال يهدم أربعة منازل في بيت لحم والجليل ويعتدي على الأهالي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أربعة منازل فلسطينية، ثلاثة منها في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، وآخر في بلدة البعنة بمنطقة الجليل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ضمن سياسة متواصلة تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، ترافقها الجرافات والآليات الثقيلة، منطقة "قرنة الدعمس" في بلدة نحالين غرب المدينة، وهدمت منزلين مأهولين يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض، بذريعة البناء دون ترخيص، بعد أن كانت قد أخطرت العائلتين بالإخلاء قبل أسبوع. كما شرعت بهدم منزل ثالث في قرية المنيا جنوب بيت لحم.

وفي الجليل، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن منير بكري في بلدة البعنة، بعد فرض حصار على المنطقة وإجبار العائلة على إخلائه بالقوة، ومنعت الأهالي من الاقتراب عبر إغلاق الطرق المحيطة.

واندلعت مواجهات خلال محاولة الأهالي التصدي لعملية الهدم، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب واعتقلت عددًا منهم، في وقت تتواصل فيه سياسة هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل المحتل.