بن غفير يتحدى القضاء بمشروع "سجن التماسيح"

واصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تحريضه ضد الأسرى الفلسطينيين، بعدما تفقد برفقة وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان خنادق أُنشئت حول أحد أجنحة سجن "كتسيعوت"، ضمن خطة تهدف إلى إحاطة الجناح بالتماسيح، رغم صدور قرار قضائي يقضي بتجميد تنفيذ المشروع.

وأكد بن غفير خلال الجولة تمسكه بالمضي في الخطة، قائلاً إن "ستكون هناك تماسيح"، معلنًا عزمه خوض معركة قضائية لإقرار المشروع، في تحدٍ واضح لقرار المحكمة المركزية في القدس التي أوقفت التنفيذ مؤقتًا لحين البت في الالتماس المقدم من جمعية إسرائيلية لحماية الحيوانات.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي يقودها بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل انتقادات حقوقية وتحذيرات من جهات مهنية إسرائيلية أكدت عدم وجود أي سوابق لاستخدام التماسيح في حراسة السجون الحديثة، إضافة إلى ما يشكله المشروع من مخاطر على السلامة العامة والحيوانات.

وتشير مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز نحو 9400 أسير فلسطيني، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا، فيما استشهد 90 أسيرًا داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط اتهامات متواصلة للاحتلال بتصعيد سياسات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق المعتقلين.