اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات، ومداهمات للمنازل، واندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت، وبلدة بيت فوريك، وقريتي تلفيت وتل، واعتقلت الشاب جعفر مجدي حنني بعد مداهمة منزله في بيت فوريك.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال اقتحامين لبلدة إذنا غرب المدينة، وداهمت منزل الأسير محمد غوار طميزي، كما اقتحمت بلدتي حلحول وبيت أمر شمالًا، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزلهما، وصادرت مركبتهما.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الخضر وحوسان، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل.

أما في جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلقموس وعربونة، وبلدتي برقين والسيلة الحارثية، وداهمت منازل المواطنين، وحولت أحد المنازل في السيلة الحارثية إلى ثكنة عسكرية، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الباسط الحاج من منزله في جلقموس، بعد أقل من شهر على الإفراج عنه، إثر قضائه ثلاثة أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أصيب نحو 20 فلسطينيًا بحالات اختناق، بينهم رضيعة ومسنة، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز داخل أحد المنازل في قرية برقا شرق المدينة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوة خاصة مخيم قلنديا، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، حيث داهمت منازل في حي المطار، واقتحمت مقر اللجنة الشعبية واعتلت سطحه، وأجبرت عددًا من المواطنين على مغادرة منازلهم، كما شملت الاقتحامات حي الكسارات وبلدة كفر عقب شمال القدس.