قصف مدفعي يستهدف مناطق في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأفاد مراسل "الرسالة" بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق متفرقة، فيما استهدفت المدفعية شمالي مخيم البريج وسط القطاع، مع توسيع قوات الاحتلال لما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شمالي المخيم.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء بحر المدينة وتحليق منخفض للطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، استشهد 1252 مواطنًا وأصيب أكثر من 4120 آخرين بنيران جيش الاحتلال، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غز