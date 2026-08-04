صور فضائية ترصد حاملتي طائرات أمريكيتين على مقربة من السواحل الإيرانية

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن تمركز حاملتي الطائرات الأمريكيتين “يو إس إس أبراهام لينكولن” و”يو إس إس جورج إتش دبليو بوش” في بحر العرب، على مسافة تقل عن 200 كيلومتر من السواحل الإيرانية، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي بالتزامن مع تعثر المسار التفاوضي وتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي الأوروبي “سنتينال-2” في الأول من أغسطس/آب 2026، وجود حاملتي الطائرات على مسافة تقدر بنحو 94 كيلومترا فقط من بعضهما، في انتشار متقارب يعد من أبرز مظاهر الوجود البحري الأمريكي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب قياسات لمواقع السفينتين، تمركزت حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” على بعد نحو 166 كيلومترا جنوب الساحل الإيراني، قرب القطاع البحري الممتد إلى خليج غواتر على الحدود مع باكستان، فيما تموضعت “جورج إتش دبليو بوش” على بعد يقارب 195 كيلومترا جنوب السواحل الإيرانية قبالة منطقة بريس شرق ميناء تشابهار.

ويأتي هذا الانتشار في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على حركة الملاحة المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، في إطار الضغوط المتزايدة على طهران، بينما تشير المؤشرات السياسية والعسكرية إلى أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إقليميين أن الولايات المتحدة وعددا من حكومات المنطقة رفضت مطالب إيرانية بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، كما طالبت بضمانات تحول دون تهديد إيران أو الجماعات المتحالفة معها لأمن دول المنطقة أو حركة الملاحة الدولية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن وسطاء مشاركين في الاتصالات، أن الحرس الثوري الإيراني لم يقدم حتى الآن ردا رسميا على أحد المقترحات المطروحة، فيما أبلغ بعض مسؤوليه الوسطاء أن أي اتفاق لا يتضمن اعترافا بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيكون مرفوضا.

وبحسب المصادر ذاتها، ترى طهران أنها تتفاوض من موقع قوة، وأنها مستعدة لتحمل أشهر من المواجهة المتجددة إذا اقتضت الضرورة، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في الخليج، خاصة مع استمرار الحشد العسكري الأمريكي بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية، وبقاء المفاوضات دون اختراق ملموس حتى الآن.