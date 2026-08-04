الخارجية القطرية: حماس أوفت بالتزاماتها وعلى إسرائيل تنفيذ اتفاق غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الوسطاء يواصلون جهودهم المكثفة للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

وقال الأنصاري إن حركة حماس أوفت بجميع الالتزامات المطلوبة منها، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وأضاف: "موقفنا واضح، فهناك التزامات على إسرائيل يجب تنفيذها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أن الجوانب الأمنية تمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال تنفيذ الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان مجلس السلام خريطة طريق لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب، والتي تتضمن بنودًا رئيسية، من بينها حصر السلاح مقابل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يبقى مرهونًا بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.