شهيدان بقصف مركبة في غزة وسط خروقات الاحتلال للاتفاق

استشهد مواطنان، مساء الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين هما سمير زكريا أبو دلال ومحمد سالم درويش، من سكان المحافظة الوسطى، وقد ارتقيا بعدما أصابت الغارة المركبة بصورة مباشرة وأشعلت النيران فيها.

ويأتي استهداف المركبة ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل في قطاع غزة، تخلله توغل آليات الاحتلال شمال غربي بيت لاهيا وهدم مدرستين وتجريف منازل محيطة، إلى جانب إطلاق النار والقصف المدفعي على شرقي مدينة غزة، ومخيم البريج، وشرقي خان يونس، وشمال غربي رفح.

ويتواصل القصف رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خريطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتمسكها بما تم التوصل إليه، فيما أكدت مصر وقطر وتركيا أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقًا للاتفاق وتقوض جهود تنفيذه.