الداخلية تعلن آلية إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم عملية استقبال الطلبات بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المتابعة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يشمل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بعد اعتماد نقابة المحامين الفلسطينيين جهةً رسمية لاستقبال الطلبات. وتبدأ الإجراءات بالحصول على نموذج الطلب من مكاتب الخدمات المعتمدة مقابل 20 شيقلًا، ثم استكمال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديمها في مقار النقابة، فيما تبلغ رسوم إصدار جواز السفر 230 شيقلًا لكل طلب.

وأضافت أن استقبال الطلبات يشمل أيضًا طلبة الدراسات العليا الحاصلين على منح دراسية خارجية، شريطة إرفاق كتاب رسمي صادر عن السفارة الفلسطينية في الدولة التي قُبل فيها الطالب، يثبت حصوله على المنحة واستكمال إجراءات السفر.

من جانبها، أشارت نقابة المحامين إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مقارها بمحافظات غزة، والوسطى، وخان يونس.

ودعت وزارة الداخلية الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة، واستكمال جميع الوثائق المطلوبة قبل التوجه إلى مقار النقابة، وعدم دفع أي رسوم غير معتمدة، مؤكدة أن استقبال الطلبات يتم خلال أيام الدوام الرسمي، باستثناء العطل الرسمية.

وثمنت الوزارة التعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الشراكة تأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير التسهيلات اللازمة لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا، بما يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والأكاديمية.