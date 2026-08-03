الصحة: 61% عجزًا في أدوية السرطان بغزة وتحذيرات من انهيار الخدمات العلاجية

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة الأصناف الأكثر عجزًا بنسبة 61%، ما يهدد حياة مرضى الأورام مع تعطل بروتوكولاتهم العلاجية.

وقالت الوزارة إن نسبة العجز في الأدوية بلغت 47%، فيما وصل النقص في المستهلكات الطبية إلى 58%، وسجلت مواد الفحوصات المخبرية الأساسية عجزًا بنسبة 85%، الأمر الذي ينذر بتوقف شبه كامل للخدمات التشخيصية والعلاجية الحيوية.

وأضافت أن الأزمة تمتد إلى قطاعات صحية أساسية، حيث بلغ العجز في أدوية صحة الأم والطفل 56%، وأدوية الرعاية الصحية الأولية 55%، وأدوية الكلى والغسيل الدموي 46%، وأدوية الصحة النفسية والأعصاب 35%، فيما سجلت أدوية الطوارئ والعناية المركزة عجزًا بنسبة 33%.

وأشارت الوزارة إلى أن النقص طال أيضًا المستلزمات الطبية، إذ بلغ العجز في مستلزمات الجراحة 39%، وارتفع إلى 47% في مستلزمات جراحة العظام، إلى جانب النقص الحاد في مواد الفحوصات المخبرية، بما يحد من قدرة الطواقم الطبية على تشخيص الحالات الحرجة وإنقاذ حياة المرضى.

وأكدت أن استمرار هذا الواقع ينذر بانهيار المزيد من الخدمات الصحية، مجددة مناشدتها للمؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بالتدخل الفوري لإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية، والحد من تفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة.