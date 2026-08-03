تعليم غزة: استهداف الطلبة داخل المدارس انتهاك صارخ للحق في التعليم والحياة

أدانت وزارة التربية والتعليم في غزة إصابة أحد الطلبة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة غرب مدينة غزة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المؤسسات التعليمية، وتوفير الحماية للطلبة والمدارس.

وقالت الوزارة، في بيان نقله "الرسالة نت"، إن الطالب خالد الأشرم، من الصف السادس الأساسي، أُصيب برصاص مباشر أطلقته قوات الاحتلال على مدرسة السوافير غرب مدينة غزة، بينما كان يجلس على مقعده الدراسي.

وأوضحت أن الرصاصة اخترقت يد الطالب واستقرت في رسغه، في مشهد يعكس استمرار استهداف الطلبة داخل مدارسهم، رغم الحماية التي يفترض أن توفرها المؤسسات التعليمية.

واعتبرت الوزارة أن استهداف الأطفال داخل الفصول الدراسية يشكل جريمة مركبة وانتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والتعليم، مؤكدة أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الهجمات التي تطال القطاع التعليمي في غزة وتهدد حق الطلبة في مواصلة تعليمهم بأمان.

وأشارت إلى أن الحرب تسببت، وفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تضرر أو تدمير نحو 95% من مدارس قطاع غزة، ما حرم مئات الآلاف من الطلبة من حقهم في التعليم.

كما لفتت إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، وثّق استهداف مدارس حكومية وأخرى تابعة لوكالة الأونروا خلال الحرب، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف استهداف المدارس والطلبة، وضمان حماية المؤسسات التعليمية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.