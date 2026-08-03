المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنقل ركام غزة لطمس أدلة الإبادة الجماعية

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية ممنهجة لإزالة وتفتيت ركام المباني المدمرة في المناطق التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، قبل نقله إلى مواقع مجهولة داخل إسرائيل، في خطوة قال إنها تهدف إلى طمس أدلة جرائم الإبادة الجماعية وعرقلة جهود المساءلة الدولية.

وأوضح المرصد أن نحو 400 آلية إسرائيلية تعمل في تفتيت الأنقاض، بينما تنقل قرابة 100 شاحنة يوميًا الركام خارج القطاع، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تفيد بإزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وأكد أن الركام المنقول لا يقتصر على مخلفات المباني، بل يضم مواقع شهدت عمليات قتل ومقابر جماعية، إضافة إلى رفات آلاف المفقودين، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 8500 شخص لا يزالون تحت الأنقاض، ما يعرض الأدلة الجنائية للسحق والضياع.

وأشار المرصد إلى أن إزالة الأنقاض بهذه الطريقة تمثل مصادرة غير قانونية لممتلكات الفلسطينيين ومواد البناء الخاصة بهم، فضلًا عن محو معالم الملكيات وحدود الأراضي، بما يخدم سياسات التهجير القسري وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف عمليات إزالة الركام، وإرسال فرق تحقيق دولية متخصصة لتوثيق مواقع الدمار وحفظ الأدلة، مطالبًا بإخضاع الشركات المتورطة في عمليات الهدم والنقل للمساءلة، وضمان أن تتم أي عمليات مستقبلية لإزالة الركام وإعادة إعمار غزة بقيادة فلسطينية، وبما يحافظ على الأدلة وحقوق أصحاب الممتلكات.