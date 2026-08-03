اعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة والقدس بحماية قوات الاحتلال

صعّدت مجموعات من المستوطنين، اليوم الإثنين، اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت اقتحامات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وإطلاق النار في عدد من المناطق.

وفي محافظة سلفيت، اقتحم عشرات المستوطنين المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، وأدوا طقوسًا تلمودية داخلها، وسط حماية مشددة وفرتها قوات الاحتلال.

وفي طولكرم، اقتحم مستوطن بلدة رامين شرق المدينة، وتجول بمركبته في شوارعها، وهدد عددًا من المواطنين بالاستيلاء على منازلهم، وفق إفادات سكان من البلدة.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون مركبة تابعة لشركة الجبريني على طريق عسكر البلد شرق المدينة، وعبثوا بمحتوياتها، فيما اقتحم مستوطنون أطراف بلدة صوريف شمال غربي الخليل، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم.

كما أحرق مستوطنون مركبة وخطّوا شعارات عنصرية على منازل في صوريف وبلدة إذنا غرب الخليل، بينما هاجم آخرون مركبات المواطنين في بلدات المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير بمحافظة رام الله، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتهم في الأغوار والتجمعات البدوية بالقدس، عبر ملاحقة الرعاة وتخريب الأراضي الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها